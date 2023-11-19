ترديد الأكاذيب لا يحوّلها إلى حقيقة.. "المهيني" مفنداً انتقادات "الشريان": تغريدتك هواجس نفسية

وأردف: "من أول يوم تابعنا القضية بكل تفاصيلها، ونقلنا المعلومات، وقابلنا كل الأطراف، ونقلنا كل المؤتمرات، وأولها مؤتمرات قيادات حماس، ونقلنا قبل كل ذلك معاناة أهالي غزة، وركّزنا على الجانب الإنساني في مأساتهم الرهيبة التي يتم تجاهلها لأهدافٍ أيديولوجية سياسية لا تخفى على أحد".