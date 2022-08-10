جامعة طيبة تمد فترة إتاحة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونيًا

وجّه رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني بتمديد فترة إتاحة تعديل القبول "الفرع - الرغبات" على المقاعد الشاغرة إلكترونيًا إلى مساء يوم الأحد الموافق 16-01-1444هـ.
وتفصيلاً، يتم ذلك من خلال الدخول على أيقونة استكمال إجراءات القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط .
والتقى "السراني" مدير جامعة طيبة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة والمرشحين للقبول على برامج الجامعة الأكاديمية وذلك خلال عقد المقابلة الشخصية مؤكدًا اهتمام الجامعة بخدمة الوصول الشامل وتقديم كل الخدمات لذوي الإعاقة.
يُذكر أن رئيس الجامع قد أكد خلال زيارته لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة أمس الثلاثاء أن جميع آليات وخطوات ومراحل القبول بالجامعة تتم من خلال أنظمة إلكترونية ونسعى من خلالها إلى تطبيق العدالة في القبول ورفع نسبة الشفافية أمام جميع المتقدمين والمتقدمات.
جاء ذلك خلال تفقده سير إجراءات العمل بعمادة القبول والتسجيل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الجامعة مراجعي العمادة كما التقى مدير جامعة طيبة خلال زيارته وإشرافه المباشر على عمليات ومراحل القبول بالجامعة ضيوف ومراجعي عمادة القبول والتسجيل، واطلع على جودة الخدمة المقدمة، مشددًا خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود ومواصلتها لخدمة زوار العمادة على مدار العام.
وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي: إنه بدعم وتوجيهات ومتابعة رئيس الجامعة تواصل العمادة تكثيف جهودها من خلال فريقها المتكامل والمتناغم؛ وذلك لضمان رفع جودة الخدمات المقدمة إلكترونيًّا.