جامعة طيبة تمد فترة إتاحة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونيًا

جاء ذلك خلال تفقده سير إجراءات العمل بعمادة القبول والتسجيل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الجامعة مراجعي العمادة كما التقى مدير جامعة طيبة خلال زيارته وإشرافه المباشر على عمليات ومراحل القبول بالجامعة ضيوف ومراجعي عمادة القبول والتسجيل، واطلع على جودة الخدمة المقدمة، مشددًا خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود ومواصلتها لخدمة زوار العمادة على مدار العام.