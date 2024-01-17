من اليوم وتمتد للغد.. "العاصمة" على موعد مع هطولات خفيفة إلى متوسطة

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات: (الزلفي، والغاط، وشقراء، والمجمعة، ورماح، وعفيف، والدوادمي).
وأهاب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته؛ جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وكانت جمعية الطقس والمناخ قد توقعت تَشَكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض؛ فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.