من اليوم وتمتد للغد.. "العاصمة" على موعد مع هطولات خفيفة إلى متوسطة

وكانت جمعية الطقس والمناخ قد توقعت تَشَكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض؛ فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.