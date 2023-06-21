"الأمن العام" يدعو إلى عدم الاستجابة للإعلانات المضللة بمنصات التواصل الاجتماعي

دعا الأمن العام، المواطنين والمقيمين، إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة، بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاصٍ ومؤسساتٍ وهمية؛ لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مَن يتم ضبطهم.