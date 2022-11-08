المملكة والإيسيسكو تبحثان عقد مؤتمر دولي حول اللغة العربية

عقد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالمملكة، ومركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"؛ اجتماعًا افتراضيًّا، أمس؛ لبحث آليات التعاون لعقد مؤتمر دولي في موضوع "نافذة دبلوماسية على اللغة العربية"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
ومثّل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في الاجتماع: رئيس قطاع التخطيط والسياسة اللغوية الدكتور محمود المحمود، فيما مثل الإيسيسكو: رئيس مركزها للغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور مجدي حاج، بحضور ممثلين لوزارة الثقافة، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
وجاء في بيان للإيسيسكو أن الجانبين اتفقا على عقد المؤتمر بمقر المنظمة في الرباط، خلال شهر يناير 2023، ودعوة نخبة من كبار الدبلوماسيين والباحثين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية لأغراض دبلوماسية، كما اتفقا على الإجراءات التنسيقية والتنظيمية والأدوار المنوطة بكل منهما لضمان نجاح المؤتمر.