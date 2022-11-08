المملكة والإيسيسكو تبحثان عقد مؤتمر دولي حول اللغة العربية

وجاء في بيان للإيسيسكو أن الجانبين اتفقا على عقد المؤتمر بمقر المنظمة في الرباط، خلال شهر يناير 2023، ودعوة نخبة من كبار الدبلوماسيين والباحثين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية لأغراض دبلوماسية، كما اتفقا على الإجراءات التنسيقية والتنظيمية والأدوار المنوطة بكل منهما لضمان نجاح المؤتمر.