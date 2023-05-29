"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات جديدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وحائل والشمالية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشمالية تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.