محليات

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء