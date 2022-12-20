أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأمطار المتوقعة غدًا الأربعاء

رفعت أمانة محافظة جدة، مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة غداً الأربعاء، وفقًا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وتشمل الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.
وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار تفعيل الخطة الموسمية.
وبينت الأمانة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركز إسناد، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.