أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأمطار المتوقعة غدًا الأربعاء

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركز إسناد، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.