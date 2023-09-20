بالفيديو.. أول مسعفة جوية سعودية لـ"سبق": أفخر بأني أحد العاملين في هذا المشروع الوطني الإنساني

وعقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الفترة من 18 - 20 من شهر سبتمبر الجاري، المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية؛ وذلك استكمالًا لمسيرة الهيئة التي تزيد على 90 عامًا، ليأتي هذا المؤتمر داعمًا لرسالتها الإنسانية التي تسعى بغاياتها للحفاظ على صحة الإنسان من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الإسعافية التي تُشكّل الحلقة الأولى في الرعاية الطبية العاجلة لتتكامل مع المنظومة الصحية، حيث تم استعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال؛ حيث تُولي حكومة المملكة اهتمامًا خاصًا بصحة الإنسان.