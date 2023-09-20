بالفيديو.. أول مسعفة جوية سعودية لـ"سبق": أفخر بأني أحد العاملين في هذا المشروع الوطني الإنساني

استعرضت "ريم الشلوي" أول مسعفة جوية سعودية تخوض هذا المجال، أحدث المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في طائرات الإسعاف الجوي، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية الذي عقدته هيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال الفترة من 18 - 20 من شهر سبتمبر الجاري.
وتفصيلًا، عبّرت أخصائية طب الطوارئ والإسعاف الجوي "ريم الشلوي" عن سعادتها الكبيرة بأن تكون أحد العاملين في هذا المشروع الوطني الإنساني الذي يهدف لإسعاف المرضى ونقلهم بين مدن المملكة بالطائرات وداخل المدن من خلال الطائرات العمودية "الهليكوبترات".
وتحدثت المسعفة الجوية الشلوي لـ"سبق" عن الهيلوكوبتر الموجودة في منطقة الرياض، مشيرةً إلى أن مروحية إيرباص HZ-145 لخدمة وإسعاف مريض واحد، بينما مروحية AW-139 تقوم بنقل وإسعاف مريضيْن، بالإضافة لأسطول جوي من طائرات مختلفة الموديل لإسعاف ونقل المرضى بين مدن المملكة.
ولفتت إلى أهمية إسعاف ونقل المرضى بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة في كل مهمة طيران إسعافية بالطيران العمودي مع مراعاة عامل وزن المعدات والأجهزة التي منها على سبيل المثال لا الحصر: جهاز مخصص للتنفس الصناعي وجهاز التنبيب الرغامي لتأمين مجرى الهواء للمصابين، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية وتخطيط القلب والصدمات الكهربائية، ومضخات للمحاليل والأودية الوريدية، وكذلك أدوات طبية لتثبيت فقرات الرقبة والحوض أو الأطراف في حال الكسور؛ لتقليل عملية النزيف وأي إصابات ثانوية.
وتابعت المُسعفة "الشلوي": "يمكن من موقع الحادث البدء في عملية إنقاذ وإسعاف المريض عبر بدء الرعاية الطبية عالية الجودة وإعطاء المحاليل والأدوية الوريدية، مما يلعب دورًا مهمًا في استقرار المريض قبل وصوله للمستشفى وضمان مخرجات أفضل له".
وأضافت أنه يتم تجهيز المروحية بحقيبة أدوية كاملة؛ لضمان جاهزيتها لإسعاف مختلف أنواع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة بجودة عالية.
وقدّمت "الشلوي" في ختام حديثها لـ"سبق"، الشكر لجمعية الهلال الأحمر السعودي في تبنّيهم مشروع الإسعاف الجوي، وقالت: "فخورون بأن تكون استجابتنا للحالات الإسعافية في زمن قصير، ونقل المصابين للمنشأة المناسبة، وهذا يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030".
يُذكر أن برنامج الإسعاف الجوي الذي أطلق في فبراير عام 2022 بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز جودة الخدمات الصحية، وذلك بتشغيل الإسعاف الجوي، ويسعى البرنامج إلى زيادة فرص إنقاذ الأرواح وتقليل نسب الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية؛ وذلك بسرعة الاستجابة إلى موقع الحادث في مدة أقصاها 15 دقيقة من تلقي البلاغ؛ حيث تم إنقاذ أكثر من ألف حالة منذ إطلاق البرنامج في عامه الأول.
وعقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال الفترة من 18 - 20 من شهر سبتمبر الجاري، المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية؛ وذلك استكمالًا لمسيرة الهيئة التي تزيد على 90 عامًا، ليأتي هذا المؤتمر داعمًا لرسالتها الإنسانية التي تسعى بغاياتها للحفاظ على صحة الإنسان من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الإسعافية التي تُشكّل الحلقة الأولى في الرعاية الطبية العاجلة لتتكامل مع المنظومة الصحية، حيث تم استعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال؛ حيث تُولي حكومة المملكة اهتمامًا خاصًا بصحة الإنسان.
وناقش المؤتمر الذي اختتم اليوم الأربعاء أحدث التطورات في مجال الخدمات الإسعافية والإنسانية، وجرى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الإسعافية على المستويين الإقليمي والدولي، مُكمّلة بذلك منظومة رعايتها الصحية.
وضمّ المؤتمر 3 مسارات رئيسة؛ هي: مسار الخدمات الإسعافية، ومسار مهارات الإسعافات الأولية، ومسار التطوّع، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة في المجالين الإسعافي والإنسانية، كما ناقش الأبحاث في مجال الخدمات الإسعافية، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.