"القيادة" تعزي رئيسة الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".