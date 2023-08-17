جامعة الملك سعود الأولى محليًّا وعربيًّا وفقًا لتصنيف شانغهاي 2023

احتلت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة، وعربيًا، وعالميًّا، ضمن فئة 101- 150؛ وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م؛ حيث تمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية.