محليات

أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيةَ فرقها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

تخصيص 16 مركزَ إسناد وما يقارب 3 آلاف عامل مزودين بالعديد من الآليات
أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيةَ فرقها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة ترفع جاهزيتها واستعداد فرقها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية.

وقال "زيتوني": تضع الأمانةُ خطةَ للطوارئ من خلال تشكيل فرق ميدانية، و16 مركز إسناد مزودة بالعدد الكافي من الكوادر المدربة، وتوزيعهم داخل الأحياء لمواجهة أي مخاطر قد تسبّبها الأمطار.

وأضاف: يأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، ويتمّ التركيز على المناطق التي يتوقّع أن تشهد كثافة أعلى للأمطار والسيول.

وأردف: هناك ما يقارب 3 آلاف عامل مدرّبين ومزوّدين بالعديد من الآليات والمعدات اللازمة، ويتمّ توزيعهم، خاصة في مختلف الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالمرتفعات.

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