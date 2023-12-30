أمانة العاصمة المقدسة ترفع جاهزيةَ فرقها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

وأضاف: يأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، ويتمّ التركيز على المناطق التي يتوقّع أن تشهد كثافة أعلى للأمطار والسيول.