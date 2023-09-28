"المطرية" تخف وبرد ورياح مغبرة.. "طقس إجازة الأسبوع" في توقعات "الحصيني"

وأشار "الحصيني" إلى توقّع استمرار فرصة الأمطار المتفاوتة والمتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى تهامة تلك المناطق، وأجزاء من منطقة المدينة تمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن، وتسبق برياح نشطة ومغبرة، والله أعلم.