احتمال هطول زخات من المطر على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من المملكة نهار اليوم الثلاثاء؛ ليصبح الطقس باردًا نسبيًّا شمال المملكة، كما يبقى الطقس مائلًا للبرودة في الجبال العالية جنوب غرب المملكة، ومعتدلًا في بقية المناطق، ويكون الطقس مائلًا للحرارة في عموم سواحل البحر الأحمر.. هذا ومن المحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط في مناطق عدة من المملكة خاصة مع ساعات العصر.
وهناك احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.
كما يُحتمل هطول زخات من المطر على أجزاء من غرب المملكة، وتحديدًا محافظات: (ينبع، وأملج، والوجه)، خلال فترة الصباح والظهيرة، ومع ساعات العصر والمساء يُحتمل هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من مناطق جنوب غرب المملكة، على أن تتراجع فرص الأمطار مع ساعات الليل.
ومع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، يصبح الطقس باردًا بوجه عام، ومعتدلًا في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام.