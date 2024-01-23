احتمال هطول زخات من المطر على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من المملكة نهار اليوم الثلاثاء؛ ليصبح الطقس باردًا نسبيًّا شمال المملكة، كما يبقى الطقس مائلًا للبرودة في الجبال العالية جنوب غرب المملكة، ومعتدلًا في بقية المناطق، ويكون الطقس مائلًا للحرارة في عموم سواحل البحر الأحمر.. هذا ومن المحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط في مناطق عدة من المملكة خاصة مع ساعات العصر.