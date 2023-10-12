"ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية" تؤكد دعمها لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030

استقبل الرئيس كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.
ونقل "الجبير" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهوريتي ساوتومي، بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وعبر "نوفا" خلال الاستقبال، عن ترحيبه بانعقاد القمة السعودية الأفريقية الأولى والقمة الأفريقية الخامسة التي تستضيفها المملكة خلال العام الجاري.
وقدم "الجبير" شكر وتقدير المملكة لدعم ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية ملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وكأس العالم عام 2034.
كما التقى "الجبير" خلال الزيارة وزيرة العدل ووزيرة الخارجية بالإنابة إليسا أمادو فاز، وبحثا خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.