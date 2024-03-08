تفوقت على ٣٤ فريقًا.."صيدلة شقراء" تتوج بمناظرات "التخصصات الصحية 24" البحثية

وتمثلت مشاركة فريق الجامعة، الفائز في المناظرات البحثية، في عدد من الموضوعات الصحية المتنوعة ما بين الصحة النفسية، والأطعمة غير الصحية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الذكية وغيرها من الموضوعات.