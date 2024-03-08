تفوقت على ٣٤ فريقًا.."صيدلة شقراء" تتوج بمناظرات "التخصصات الصحية 24" البحثية

توج فريق كلية الصيدلة بجامعة شقراء بالمركز الأول في منافسة المناظرات البحثية، ضمن أعمال مؤتمر التخصصات الصحية ٢٠٢٤ HPC2024، والذي أقامته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، متفوقًا على ٣٤ فريقًا من مختلف الجامعات والكليات الصحية بالمملكة.
وتمثلت مشاركة فريق الجامعة، الفائز في المناظرات البحثية، في عدد من الموضوعات الصحية المتنوعة ما بين الصحة النفسية، والأطعمة غير الصحية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الذكية وغيرها من الموضوعات.
وتكون فريق كلية الصيدلة الفائز بالمركز الأول من الطالبات: ليان البدراني وشادن العتيبي وسارة العتيبي، بإشراف عميد الكلية الدكتور عثمان العمير ووكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة صيتة الحارثي.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، كلية الصيدلة والطالبات الفائزات، على هذا الإنجاز العلمي المتميز، متمنيًا لهم ولجميع طلبة الجامعة المزيد من التفوق والتميز والإبداع.