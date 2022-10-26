"الغذاء والدواء" تخصّص فريقًا لتطوير المصانع المحلية الخاضعة لرقابتها

ومن أبرز النتائج التي حققها الفريق، رفع جودة ومستويات العمليات التصنيعية في المصانع مما انعكس عليه ارتفاع في عدد المصانع الحاصلة على تقييم (A+) و(A) بعد تقديم الدعم والتطوير، إضافة إلى ارتفاع عدد المصانع المرخصة وذلك بعد العمل على تذليل التحديات التي تواجههم، كما ساعد الفريق العديد من المصانع المحلية في رفع نسبة تصدير منتجاتها لخارج المملكة.