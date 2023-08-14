شاهد.. الأمطار تزيد متعة المصطافين في شفا الطائف وجنوبه

ولا تزال "الشفا" التي غسلتها الأمطار تتربع وتتزعم المواقع السياحية بالطائف، في ظل جذبها للمصطافين والزوار، والذين يقصدونها، مُستمتعين بالأودية التي تُحيط الطريق الرئيسي المؤدي للشفا ابتداءً من الطائف، وصولًا لمنطقة الفرع، حيث الاستراحات والشقق والفلل السياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح الذين يعرفون قيمة الجمال والهدوء والمُتعة السياحية في المنطقة.