عجز العلماء.. "المسند": الثقة بـ "النشرات الجوية" محدودة وليست مطلقة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الثقة بنشرات الأحوال الجوية ومخرجات النماذج المناخية محدودة وليست مطلقة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن العلماء وما صنعوا من نماذج مناخية معقدة تحاكي الواقع يعجزون عن الفهم الكلي لأحوال الطقس وتقلباته، وهم يعترفون بهذا القصور البشري، بل مازال المجهول في علم الطقس أكثر وأوسع وأرحب من المعلوم".
وأضاف: "لذا نجد القصور، والنقص، والخطأ، في مخرجات تلك النماذج المناخية المستخدمة في التوقعات، وما يترتب عليها من نشرات للأحوال الجوية، خاصة في عنصر المطر، وهو الأكثر تعقيداً.. ولله في خلقه شؤون".