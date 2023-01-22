عجز العلماء.. "المسند": الثقة بـ "النشرات الجوية" محدودة وليست مطلقة

وأضاف: "لذا نجد القصور، والنقص، والخطأ، في مخرجات تلك النماذج المناخية المستخدمة في التوقعات، وما يترتب عليها من نشرات للأحوال الجوية، خاصة في عنصر المطر، وهو الأكثر تعقيداً.. ولله في خلقه شؤون".