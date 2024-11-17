بتكلفة 8.7 مليون ريال.. أمير الجوف يُدشّن مشروعي مبنيَيْ مدرستين بسكاكا والقريات

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه إلكترونيًا، مشروعي مبنيَيْ مدرستين في سكاكا والقريات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 8.7 مليون ريال.
ونوّه الأمير فيصل بن نواف بالاهتمام والعناية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، ليكون نوعيًا يُعزز المعرفة والابتكار، ويبني أجيالًا تتميز بالتفوق العلمي، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليمٍ رفيع بتوفير أفضل البرامج التنموية؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
من جانبه، ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني دعم ورعاية أمير المنطقة للمشاريع والبرامج والأنشطة التعليمية في المنطقة.
وقال القحطاني: "إن الطلاب انتظموا منذ الفصل الدراسي الثاني بدوامهم في المباني المدرسية الجديدة، والمهيأة بكل التجهيزات الإدارية والتعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن المشروع الأول هو مبنى المدرسة الثامنة عشرة الابتدائية بسكاكا بتكلفة بلغت أكثر من 4.1 مليون ريال وتستوعب 300 طالب وطالبة في 12 فصلًا دراسيًا، أما المشروع الثاني فهو مبنى المدرسة الأولى الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات بتكلفة بلغت أكثر من 4.6 مليون ريال وتستوعب 650 طالبًا وطالبة في 21 فصلًا دراسيًا.
واستعرض "القحطاني" أمام أمير الجوف خطة التحوّل في إدارات التعليم ومكاتب التعليم، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم وضعت خطة زمنية للتحول، وأن الإدارة ماضية في تنفيذها.