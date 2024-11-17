بتكلفة 8.7 مليون ريال.. أمير الجوف يُدشّن مشروعي مبنيَيْ مدرستين بسكاكا والقريات

وقال القحطاني: "إن الطلاب انتظموا منذ الفصل الدراسي الثاني بدوامهم في المباني المدرسية الجديدة، والمهيأة بكل التجهيزات الإدارية والتعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن المشروع الأول هو مبنى المدرسة الثامنة عشرة الابتدائية بسكاكا بتكلفة بلغت أكثر من 4.1 مليون ريال وتستوعب 300 طالب وطالبة في 12 فصلًا دراسيًا، أما المشروع الثاني فهو مبنى المدرسة الأولى الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات بتكلفة بلغت أكثر من 4.6 مليون ريال وتستوعب 650 طالبًا وطالبة في 21 فصلًا دراسيًا.