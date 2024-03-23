بعد غدٍ.. "التعليم" تطلق مرحلة التسجيل بالصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال

وبحسب "التعليم"، تُجرى المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في 26 شوال 1445هـ، حتى الثامن من ذي القعدة 1445هـ، وفي 26 ذي القعدة 1445هـ يُفتح التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.