بعد غدٍ.. "التعليم" تطلق مرحلة التسجيل بالصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال

تبدأ وزارة التعليم الاثنين المقبل 15 رمضان 1445هـ، مرحلة التسجيل للصف الأول ابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ويستمر حتى 23 شوال 1445هـ.
كما تبدأ في التاريخ نفسه مرحلة التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثالث، والأهلية والعالمية المستوى الأول والثاني والثالث، فيما يستمر التسجيل للمدارس الأهلية والعالمية حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.
وبحسب "التعليم"، تُجرى المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في 26 شوال 1445هـ، حتى الثامن من ذي القعدة 1445هـ، وفي 26 ذي القعدة 1445هـ يُفتح التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.