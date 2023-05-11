"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة).