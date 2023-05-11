"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12- 28 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.