"عبدالعزيز بن سعود": معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فعالية عالمية في رسالتها ومعايير تنظيمها

وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 قد انطلقت فعالياته يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، واختُتم اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة.