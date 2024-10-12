"عبدالعزيز بن سعود": معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فعالية عالمية في رسالتها ومعايير تنظيمها

قال وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، إن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فعالية عالمية في رسالتها ومعايير تنظيمها.
وأكد عبر حسابه بمنصة (إكس) في ختام المعرض أن "فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي وضع أساسها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الصقور السعودي - حفظه الله -؛ للتعريف بإرثنا، والحفاظ على هويتنا".
وختم وزير الداخلية قائلاً: "أشكر في ختام فعالياته كل من شارك أو حضر، وأقدر لمنسوبي نادي الصقور السعودي جهودهم المباركة".
وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 قد انطلقت فعالياته يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، واختُتم اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة.