مباني جوازات وتعليم وإدارة مساجد شقراء تزدان بـ"الأخضر" احتفالاً بيوم الوطن

توشحت مباني إدارة الجوازات وإدارة التعليم وإدارة المساجد بشقراء باللون الأخضر احتفالاً بيوم الوطن الرابع والتسعين، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق" واكتست مختلف المباني باللون الأخضر المضيء، وسطعت الأنوار الخضراء فرحًا بهذه المناسبة الغالية، كما ارتفعت الرايات الخضراء على أبراج الإنارة في الطرقات والميادين.