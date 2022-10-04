"السديس" يدشن سلسلة من المبادرات الرقمية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

قاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حراكًا ميدانيًا في المسجد الحرام؛ للاطلاع المباشر على الاحتياجات، والوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، يرافقه عدد من قيادات الرئاسة؛ لضمان تنفيذ الوكالات الميدانية لحوكمة العمل والارتقاء بخدمات المنظومة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأطلق الرئيس العام اليوم، سلسلةً من المبادرات الرقمية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، لتعظيم التحولات الرقمية والتقنية الذكية للوكالة، وعلى رأسها تدشين مشروع تطوير برنامج إجابة السائلين، والذي يعنى بتطوير برامج الإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام، حيث يرفع كفاءة الوسائل المستخدمة واستحداث أساليب جديدة.
ويعد برنامج إجابة السائلين في المسجد الحرام من البرامج الذكية، والتي تمخّض عنها الروبوت التوجيهي الذكي، ويشارك في برنامج إجابة السائلين عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ المتخصصين، من خلال مترجمين لترجمة أسئلة ضيوف الرحمن وإجابتها، مع توفر خدمة إجابة السائلين على مدار 24 ساعة.
إلى جانب تدشين مشروع التأسيس الفقهي، والذي يعنى بتأهيل طالب العلم فقهياً، من عدة جوانب فقهية، فضلًا عن إطلاق مشروع آثارهم، وهو يعنى بتتبع سير العلماء الذين درَسوا العلوم بالمسجد الحرام على مرّ القرون، ومبادرة ترجمة المسائل الشرعية المتعلقة بالحرمين وهي موسوعة توجيهية شاملة متكاملة تهدف إلى تبصير الحاج والمعتمر بأحكام المكان الذي قصده بلغات مختلفة، ومشروع المدونة الرقمية الجامع لمسائل الحج والعمرة وتدشين المسابقة القرآنية الإثرائية بالمسجد الحرام، وتدشين مشروع برامج السنة النبوية، ومشروع نشر المكتبة الرقمية؛ للاستفادة من مصادر المعلومات بالحرم المكي الشريف على الفضاء الإلكتروني.
وأكد الرئيس العام ضرورة بذل الجهود لإيصال رسالة الحرمين للعالم، مؤكدًا أن وكالة الشؤون التوجيهية تعتبر من أهم الوكالات في المسجد الحرام التي حققت نقلة نوعية في التحول الرقمي.
وكان الرئيس العام قد قام بجولة تفقدية في رحاب البيت العتيق تفقّد خلالها أعمال عدد من الوكالات الميدانية مؤكدًا أهمية رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الوكالات لتصل كل الخدمات في البيت العتيق لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة.