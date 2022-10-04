"السديس" يدشن سلسلة من المبادرات الرقمية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

إلى جانب تدشين مشروع التأسيس الفقهي، والذي يعنى بتأهيل طالب العلم فقهياً، من عدة جوانب فقهية، فضلًا عن إطلاق مشروع آثارهم، وهو يعنى بتتبع سير العلماء الذين درَسوا العلوم بالمسجد الحرام على مرّ القرون، ومبادرة ترجمة المسائل الشرعية المتعلقة بالحرمين وهي موسوعة توجيهية شاملة متكاملة تهدف إلى تبصير الحاج والمعتمر بأحكام المكان الذي قصده بلغات مختلفة، ومشروع المدونة الرقمية الجامع لمسائل الحج والعمرة وتدشين المسابقة القرآنية الإثرائية بالمسجد الحرام، وتدشين مشروع برامج السنة النبوية، ومشروع نشر المكتبة الرقمية؛ للاستفادة من مصادر المعلومات بالحرم المكي الشريف على الفضاء الإلكتروني.