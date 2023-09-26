مدارس "تعليم الرياض" تواصل الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

وأضاف: إن خطة وزارة التعليم المعتمدة للاحتفاء باليوم الوطني، تضمنت العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة، والتي تستهدف كل المراحل العمرية، ومنها: القائد القدوة، وأوبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، و"عاشقينك يا وطن"، و"حارة أجدادي"، وجدارية حب الوطن، والبيرق.