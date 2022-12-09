الأمن البيئي يضبط شخصًا بحوزته حطب محلي في "سدير الرياض"

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص بحوزته حطب محلي، وارتكابه مخالفة قطع الأشجار؛ فقد تمكنت القوات من ضبطه، وهو مواطن مخالف لنظام البيئة في محافظة سدير بمنطقة الرياض، كما تم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.