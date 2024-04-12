"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع 25 ألف ربطة خبز يوميًّا على اللاجئين بلبنان و724 سلة غذائية بالسودان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 724 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.760 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1.255 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 598 حالة، وعيادة الطوارئ 331 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 298 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 840 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ 1.208 أفراد، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 57 مستفيدًا.