"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع 25 ألف ربطة خبز يوميًّا على اللاجئين بلبنان و724 سلة غذائية بالسودان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 724 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.760 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.