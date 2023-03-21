توزيع عبوات زمزم وإرشاد مكاني باللغات.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات واستفاد من التوعية الميدانية 95 ألف شخص، فيما استفاد من التوعية الرقمية 33 ألف شخص وبلغ عدد مستفيدي الإرشاد المكاني باللغات 26.4988، وتوزيع 25.008 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات و3600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.100 لتر لتعقيم الأسطح، 3700 لتر معقمات الأيدي، و3500 لتر للبايوكير.
وتابعت، أنه تمّ تقديم كتيبات ومطويات لـ 2600 مستفيد، 2524 مستفيداً بخدمة تطويف، فيما تم توزيع 532 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1666 مستفيداً.