توزيع عبوات زمزم وإرشاد مكاني باللغات.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات واستفاد من التوعية الميدانية 95 ألف شخص، فيما استفاد من التوعية الرقمية 33 ألف شخص وبلغ عدد مستفيدي الإرشاد المكاني باللغات 26.4988، وتوزيع 25.008 عبوة مياه زمزم.