مكة والأحساء وحفر الباطن أعلى حرارة بالمملكة بـ39 مئوية.. وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة والأحساء وحفر الباطن سجّلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة وبريدة ورفحاء والخرج 38 درجة مئوية، ثم الرياض والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة 37 درجة، وكل من: عرعر وسكاكا والدوادمي والقنفذة والعلا والمجمعة 36 درجة.