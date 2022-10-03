مكة والأحساء وحفر الباطن أعلى حرارة بالمملكة بـ39 مئوية.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة والأحساء وحفر الباطن سجّلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة وبريدة ورفحاء والخرج 38 درجة مئوية، ثم الرياض والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة 37 درجة، وكل من: عرعر وسكاكا والدوادمي والقنفذة والعلا والمجمعة 36 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، ثم طريف 17 درجة، تليها: حائل والباحة والطائف والقريات 18 مئوية، ثم بريدة ونجران والعلا 19 درجة.
وسجّلت جدة وينبع وجازان والدمام والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالبلاد بين 90% و85%.