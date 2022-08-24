عاد إليها بعد 55 عامًا.. "رجل سويدي" يروي لـ "سبق" تفاصيل ميلاده وطفولته في قلب نجد

عودة إلى شقراء عودة إلى الجذور، كانت لحظات فرح حقيقية عندما وطأت قدمي أول مرة، منذ 55 سنة، أرض البلدة التي يرتبط اسمها بوثائق وشهادات ميلادي وجوازات سفري".
"منذ الصغر، وأنا أحمل اسم شقراء، مكان الميلاد معي والآن وبعد كل هذه السنين لا يزال اسم شقراء على جواز سفري السويدي، عندما يسألون أين تقع شقراء، أقول لهم باعتزاز: في المملكة العربية السعودية، نحو 190 كم إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض"، هكذا بدأ السويدي محمود محمد صالح الآغا، حديثه الذي خص به "سبق"، خلال الالتقاء به في مكان ميلاده، محافظة شقراء بعد فراقها في طفولته قبل 55 عامًا.
بدأ حياته من السعودية، وخرج إلى الحياة من قلب نجد، ليواصل مشواره الطويل عبر الزمن، فهو شقراوي المولد، سوري المنشأ، فلسطيني الأصول، روسي التعليم، سويدي العمل والجنسية، ولد في شقراء، وعاش بها طفولته، وانتقل لبلده سوريا مع أبويه، وواصل تعليمه في موسكو، ثم انتقل لدولة السويد ليعمل بها ويحصل على الجنسية السويدية هناك وينشأ شبكة إعلامية من أكبر الشبكات الإعلامية الناطقة بالعربية، ليمارس هوايته التي ظلت حلمه، وشغفه الذي لازمه منذ نشأته.
تجربة إعلامية عربية متميزة أثبتت وجودها بقوة في أوروبا وتحديدًا السويد، فكرة تطورت لتصبح مؤسسة مهنية إعلامية متكاملة تمتلك كل الوسائل القريبة من المغترب العربي أو الناطق بالعربية.. إنها مؤسسة الكومبس الإعلامية التي دخلت كل بيوت المغتربين لتكون صوتهم وتجيب عن أسئلتهم اليومية، ولتضاهي خلال 12 عامًا من عمرها كبرى وسائل الإعلام السويدية، وحصل "عرابها" على جائزة الصحافة الجديدة في السويد العام 2019 وهي تمنح لأفضل صحفي سويدي يكتب عن السويد والمجتمع السويدي بلغته الأم.
قام محمود محمد صالح الآغا بزيارة لمسقط رأسه محافظة شقراء شمال مدينة الرياض 190 كلم، فالتقت به "سبق"، ليبوح بحديث كله شغف وشوق وذكريات.
يقول محمود الآغا: عودة إلى شقراء عودة إلى الجذور، كانت لحظات فرح حقيقية عندما وطأت قدمي أول مرة منذ نحو 55 سنة أرض المدينة التي يرتبط اسمها بوثائق وشهادات ميلادي وجوازات سفري.
وأضاف " منذ الصغر، وأنا أحمل اسم شقراء، مكان الميلاد معي والآن وبعد كل هذه السنين لا يزال اسم شقراء على جواز سفري السويدي، عندما يسألون أين تقع شقراء، أقول لهم باعتزاز: في المملكة العربية السعودية، نحو 190 كم إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض".
أضاف "الاغا": عندما أخبرت والدتي أنني أقوم بزيارة لشقراء قبل أسابيع، شعرت بأنني فتحت أمامها بابًا عريضًا من الذكريات والأيام الجميلة، على الرغم من عدم سهولة العيش بذاك الوقت، بسبب عدم وجود وسائل الرفاهية الموجودة حاليًا، لكن الوجود بين ناس أكارم وفي بلدة تشهد تطورًا ملحوظًا كان أهم ما يميز تلك الفترة".
وتابع " لم تكن المملكة في الخمسينيات وبداية الستينيات قد شهدت بعد مظاهر التطور والرفاهية التي ينعم بها السعوديون والمقيمون الآن، لكن كانت ولا تزال بلادًا مميزة بأصالتها وجودة وكرم أهلها، هذا ما كان الوالد رحمة الله عليه، يقول لنا دائمًا عند الحديث عن الفترة التي عمل بها في المملكة والممتدة منذ أواخر الأربعينات إلى أواسط الستينات (1949إلى 1966)".
قال إن والده وصل إلى شقراء كخبير معدات ضمن عقد مع وزارة الصحة في العام 1959 للعمل في مستشفى شقراء بدل أحد الخبراء الألمان الذين أشرفوا على بناء المشفى ومعداته الطبية والتشغيلية.
ويكمل: "والدي كان إنسانًا ملتزمًا بدينه وبسلوكه، لذلك نال محبة وقبول الناس له في عمله وفي البلدة، مكان سكنه كان داخل أسوار المشفى، حيث خصصت مساكن هناك للأطباء وللمختصين. والدتي كانت تقوم على تربية وتعليم أخواتي، مما سهل عليهم الدخول لمدرسة البنات التي افتتحت حديثًا في المدينة، ولكن الكتاتيب ظلت موجودة وبمبادرات شخصية".
ويضيف "وضعتني الوالدة يوم 12 أكتوبر 1960 في مشفى شقراء، وكانت فرحة والدي كبيرة لأنني الولد الأول بعد 3 بنات، طبعًا والدي لا يفرق إطلاقًا بين أبنائه الذكور والإناث، ولكن فرحته كانت كبيرة حسب ما تخبرني الوالدة".
وتابع "أنا عشت إذن أول 6 سنوات من عمري في شقراء، طبعًا هناك أشياء اتذكرها، ساعدني تكرار حدوثها من قِبل الوالد والوالدة وأخواتي الأكبر مني. منها أننا كنا نذهب تقريبًا كل يوم جمعة إلى الرياض، وهناك كان يوجد حديقة حيوانات جميلة".
وأردف "ذكريات عديدة بتفاصيل جميلة كانت تروى أمامي وأنا طفل، من قِبل شقيقاتي الأكبر سنًا ومن قِبل والدي ووالدتي عن فترة ما بعد ولادتي في شقراء وفي المملكة بشكل عام، ذكريات عن الجيران
عن عائلة من سوريا وعائلات مصرية، وكيف كان اختلاف اللهجات وبعض العادات في الطعام وطرق استقبال الضيوف، تثير الفضول بل ومتعة التنوع، ومن هذه الذكريات أيضًا كيف كان سكان شقراء يتعاملون معنا، لما يعرفون أن والدي ووالدتي هاجروا من فلسطين، التعاطف كان واضحًا وصادقًا، حسب ما يروي والدي قبل وفاته (توفي في دمشق أواخر العام 1998)".
قال إنه "بسبب مرض جدتي في دمشق وإلحاحها بالعودة إلى سوريا، قرر والدي الرجوع وترك المملكة، لم يكن قرارًا سهلاً، لكن رضا الله من رضا الوالدين، كما كان يعلمنا ويحرص على أن نكون أبرارًا لوالدتنا بالدرجة الأولى".
وتابع:" بعد قرار والدي الرجوع إلى دمشق التي لجأ إليها العام 1948 مع والدته من عكا في فلسطين، دخلت المدرسة في دمشق، وهناك درست الثانوية العامة ودرست سنتين في جامعة دمشق، قبل أن أحصل على منحة دراسية في موسكو، حيث درست اختصاصًا شيقًا في الهندسة له علاقة بإدارة الأراضي ووضع الخرائط والمخططات عن طريق صور الطائرات والأقمار الصناعية، هو اختصاص فتح لي المجال للعمل في عدة دول".
وأضاف: "انتقلت إلى السويد أواخر العام 1989 من خلال مؤسسات وهيئات دولية معنية بالتنمية وفي تأسيس أنظمة إدارة الأراضي والعقارات، واستطعت خلال فترة 17 عامًا تقريبًا تكوين خبرة جيدة في مجال بناء وتطوير المؤسسات المعنية بإدارة الأراضي خصوصًا بعد تسخير تكنولوجيات المعلومات والأقمار الصناعية وظهور تقنيات حديثة من رحم هذه العلوم مثل تقنية تحديد المواقع والملاحة GPS والاستشعار عن بعد وغيرها.
أكمل "الاغا": إلى جانب اختصاصي العلمي كنت مولعًا بالإعلام والصحافة منذ صغري، وعن طريق المصادفة تركت عملي بمجال الهندسة بعد أكثر من 17 سنة، واتجهت إلى الإعلام، وفي العام 2011 أنشأت مؤسسة إعلامية سويدية ناطقة بالعربية، لمساعدة المهاجرين واللاجئين على الاندماج ومن خلال تقديم الخبر والمعلومة الصحيحة عن السويد. المؤسسة تطورت بعد أكثر من 10 سنوات على تأسيسها، والآن تعد المؤسسة الإعلامية الأكبر في أوروبا كمؤسسة خاصة وناطقة بالعربية".
وأضاف: " حصلت على جائزة الصحافة الجديدة في السويد العام ٢٠١٩، وهي تمنح لأفضل صحفي سويدي يكتب عن السويد والمجتمع السويدي بلغته الأم".
وتابع: " الآن يوجد قضايا باتت ملحة أمام العرب والمسلمين كأقليات في الدول الغربية، تتعلق بتثبيت الهوية الدينية والثقافية وبالوقت نفسه القدرة على الاندماج في المجتمعات الجديدة، بين هذه الثنائية تظهر توجهات وأشخاصًا وأجندات متطرفة بين الجاليات الإسلامية تبث التطرف وتحاول زيادة الشرخ بين الهوية الدينية ومفهوم المواطنة، أو بين قيمنا الإسلامية أو الشرقية وبين قيم الغرب.
وأكمل: "من جهة أخرى هناك أحزاب يمينية عنصرية تعمل على الهدف نفسه، وتتلاقى مع التطرف الذي يحاول زرع نفسه بين الجاليات المسلمة. هذه الأحزاب تنشر الكراهية ضد المسلمين على أساس أنهم مجموعات غير حضارية وغير قابلة للاندماج.
كل ذلك يطرح قضايا ملحة حول علاقة الإسلام بالغرب، نتج عن ذلك أزمات متلاحقة في أوروبا وفي السويد اتخذت أو أريد لها أن تتخذ عناوين دينية. أسئلة كثيرة تبحث عن أجوبة. وفيما يتصدر للإجابات كثيرون ممن يتبنون خطابًا شعبويًا، يبحث كثيرون آخرون عن أصوات وازنة".
وأردف "لذا كله توجهنا إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى للحديث عن جزء من هذه القضايا، خصوصًا أن الرابطة وأمينها العام تتبنى مهمة إيضاح حقيقة الدين الإسلامي في العالم، ومد جسور التعاون مع الجميع".
واستطرد: من أهداف الرابطة التي تعلنها التعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في وعي الأمة المسلمة. إضافة إلى العناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار.
وأضاف: ذهبنا إلى الرياض وقابلنا الأمين العام للرابطة في حوار عن أوضاع الجالية الإسلامية والعربية ودور الرابطة في ظل قضايا حدثت وتحدث لتشويه صورة المسلمين الذين يزيد عددهم على مليون نسمة في السويد، وهل من تناقض بين الدين وقيم المجتمع، وما الموقف من صعوبات التفاهم مع المؤسسات السويدية، إضافة إلى أسئلة أخرى واستفسارات عن التسامح الديني وغيرها.