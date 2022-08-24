عاد إليها بعد 55 عامًا.. "رجل سويدي" يروي لـ "سبق" تفاصيل ميلاده وطفولته في قلب نجد

"منذ الصغر، وأنا أحمل اسم شقراء، مكان الميلاد معي والآن وبعد كل هذه السنين لا يزال اسم شقراء على جواز سفري السويدي، عندما يسألون أين تقع شقراء، أقول لهم باعتزاز: في المملكة العربية السعودية، نحو 190 كم إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض"، هكذا بدأ السويدي محمود محمد صالح الآغا، حديثه الذي خص به "سبق"، خلال الالتقاء به في مكان ميلاده، محافظة شقراء بعد فراقها في طفولته قبل 55 عامًا.