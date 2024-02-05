"الزكاة والضريبة " تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية للمكلّفين

وأكّدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم مزيدٍ من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط عبر رسائلها، كما أنها لا تطلب أي معلومات تخص البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال القنوات الرسمية، وهما: الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa)، وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.