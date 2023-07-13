دراسة بتجمع القصيم الصحي: 40% على علم بخدمات التطبيب عن بُعد ونسبة الرضا 77.7٪

وخلُصت الدراسة إلى أن نحو أربعة من كل خمسة مرضى كانوا راضين عن خدمات التطبيب عن بُعد في القصيم؛ موصية بأنه على الرغم من وجود الخدمات الصحية المتوفرة في مستشفيات منطقة القصيم للمرضى؛ فلا تزال هناك حاجة إلى خدمات التطبيب عن بُعد للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين يعيشون في المناطق الريفية؛ لتوفيرها تكاليف المواصلات المادية على المرضى.