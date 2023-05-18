جامعة حائل تنشر معايير القبول بين طلاب الثانوية بالمنطقة

وتابع قائلًا: طلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 80%، يمكنهم المنافسة على البرامج الأكاديمية الصحية، والبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية.

وأما خريجو الثانوية العامة، طلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70%؛ فيمكنهم المنافسة على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية.