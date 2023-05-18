جامعة حائل تنشر معايير القبول بين طلاب الثانوية بالمنطقة

نفّذت جامعةُ حائل، بتوجيه من رئيسها الدكتور راشد الشريف؛ المبادرةَ السنوية الخاصة بنشر معايير القبول لطلاب شهادة الصف الثالث الثانوي بالمنطقة، بالتعاون مع تعليم حائل.
وبدأت مبادرة "نشر الوعي" بمعايير القبول في التخصصات المتاحة للالتحاق بجامعة حائل، للعام الدراسي المقبل لطلبة المرحلة الثانوية، في ثانوية المنتزه، برعاية مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة للشؤون التعليمية "بنين" عارف بن محمد الحربي.
كما جاءت بحضور عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل، الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، ووكيله الدكتور طارق سعد المريزيق، ومدير إدارة البيانات والإحصاء بالعمادة الدكتور منصور التركي، ومشرف إدارة الجودة والتطوير والإرشاد الأكاديمي بالعمادة الدكتور أحمد عبدالمقصود، ومدير إدارة التوجيه الطلابي بتعليم حائل نايف القرناس، ومدير مكتب التعليم شمال حائل سلمان الغازي.
وأشار الدكتور "التركي" خلال عرضِ مرئي بالمدرسة، إلى شروط القبول للدراسة بالجامعة العام المقبل 1445هـ، بألّا يكون قد مضى على الشهادة الثانوية العامة خمس سنوات، ويكون الدارس سعودي الجنسية، فيما يعامل الطالب من أم سعودية معاملة الطلاب السعوديين.
وقال "التركي": إن المسار للتخصصات الصحية يقبل خريجي الثانوية لهذا العام فقط، بحسب النسبة الموزونة التي تمثل "40% من الثانوية العامة، و30% لاختبارات القدرات، و30% للاختبار التحصيلي" لطلبة العلمي. فيما تحتسب النسبة الموزونة لطلبة الشرعي على أساس 40% للثانوية العامة، و40% لاختبار القدرات.
وتابع قائلًا: طلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 80%، يمكنهم المنافسة على البرامج الأكاديمية الصحية، والبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية.
وأما خريجو الثانوية العامة، طلاب العلمي ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70%؛ فيمكنهم المنافسة على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات العلمية والهندسية.
ويسمح لخريجي الثانوية العامة من طلاب "الإنساني" ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 70%، بالتقدم على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكليات الإنسانية.
كما يُسمح لخريجي الثانوية العامة من طلاب جميع المسارات ممن حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 60%، بالتقدم على القبول مباشرة بالبرامج الأكاديمية بالكلية التطبيقية.
وأوضح "التركي" أن مقرّرات الطالب الجامعي المستجدّ، ستتمّ إضافتها آليًّا للجدولة في أول فصل. فيما يعتمد الطالب بقية الفصول على إضافة مقرّراته بنفسه، مضيفًا أن الدراسة في جامعة حائل للعام المقبل ثلاثة فصول دراسية.
وشرح "التركي" للطلبة تخصصات الجامعة في كلياتها المختلفة، وطريقة الدراسة والمستويات الأكاديمية في الجامعة، وطريقة احتساب التقديرات ومراتب الشرف.
وأكّد "التركي" أن التقديم على الدراسة بجامعة حائل إلكترونيًّا، ولا يحتاج الطالب إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل.
من جهته شكر مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية "بنين"، جامعة حائل ممثّلة في عمادة القبول والتسجيل، على هذه المبادرة.
فيما أكّد عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل، الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني؛ أهميةَ هذه الجولات لطلاب الصف الثالث ثانوي في المنطقة.
وشكر إدارة التوجيه الطلابي بتعليم حائل، على تنظيم واستضافة هذه المبادرة.
وفي نهاية اللقاء أجاب وكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور طارق المريزيق، عن استفسارات الطلاب.
يذكر أن عمادة القبول والتسجيل قرّرت جدولة الزيارات الميدانية للمدارس من 9 حتى 25 مايو الجاري.