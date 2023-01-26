5 مئوية.. 3 مُدن تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة.. وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية؛ فيما سجلت عرعر وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ5 درجات مئوية.