توزيع أكثر من 200 ألف مطوية دعوية على الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 213.558 مطوية دعوية على حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منذ بدء وصول الحجاج وحتى مساء يوم أمس الخميس، تتضمن كتيبات لتعليم الحجاج مناسك الحج والعمرة، إلى جانب الكروت الدعوية التي تحمل باركود لتحميل الكتب العلمية الإلكترونية من خلال الجوالات.