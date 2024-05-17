"هيئة النقل" ترفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات بين المدن، تزامنًا مع قرب موسم حج هذا العام 1445هـ؛ حيث ستتوفر هذه الخدمات للحجاج الراغبين بالتنقل برًّا عبر حافلات النقل بين المدن، ومن خلال 3 شركات رائدة ومتخصصة في نقل الركاب بالحافلات بين مدن ومناطق المملكة؛ وهي: شركة نورث وست، وشركة درب الوطن، بالإضافة إلى شركة سات؛ لتتولى هذه الشركات نقل حجاج بيت الله الحرام برًّا إلى مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 15 ذي الحجة مع نهاية موسم الحج وعودة الحجيج إلى أهليهم.