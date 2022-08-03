محليات

"التعليم" تُطلق الملتقيات العلمية الصيفية بمشاركة 500 طالب وطالبة

في عسير والطائف وجدة والقصيم إضافةً إلى 17 منطقة ومحافظة
وزارة التعليم
وزارة التعليم
سبق
سبق

أطلقت وزارة التعليم الملتقيات العلمية الصيفية في عسير والطائف وجدة والقصيم، إضافةً إلى 17 منطقة ومحافظة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، والطلبة الموهوبين، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية، إلى جانب رفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.

وتستمر الملتقيات لمدة أربعة أسابيع بدءاً من 2 إلى 27 المحرم الجاري تحت شعار: "قدرات طلابية منافسة عالمياً"، وتتضمن أربعة مسارات علمية، تتمثل في الطاقة النظيفة: (غاز الهيدروجين واستخداماته)، والمباني الخضراء، والاقتصاد الكربوني، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء وعلماء المستقبل (صديق البيئة والمسابقات العلمية).

وتشتمل الملتقيات العلمية الصيفية على عديد من البرامج والفعاليات والورش التدريبية، والزيارات الميدانية العلمية والثقافية لعددٍ من الجهات المتخصصة والجامعات، وكذلك البرامج الترفيهية المصاحبة؛ لتنمية مهارات الطلبة المعرفية وقدراتهم وإثرائهم بالمعارف المتنوعة والمتجددة، وتدريبهم على رفع جاهزيتهم لسوق العمل، ضمن أجواء تحفيزية وبيئة تلبي جميع احتياجاتهم وطموحاتهم ومواهبهم.

وزارة التعليم
الملتقيات العلمية الصيفية

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