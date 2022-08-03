"التعليم" تُطلق الملتقيات العلمية الصيفية بمشاركة 500 طالب وطالبة

أطلقت وزارة التعليم الملتقيات العلمية الصيفية في عسير والطائف وجدة والقصيم، إضافةً إلى 17 منطقة ومحافظة، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، والطلبة الموهوبين، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية، إلى جانب رفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.