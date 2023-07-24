توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ونصت مذكرة التفاهم على الاستفادة من معجم اللغة العربية المعاصرة والمدونة اللغوية، والتعاون المشترك في بناء المعاجم اللغوية الأخرى وتطويرها وتفعيلها، وبناء المناهج الدراسية وتطويرها وتطبيقها، وتبادل المصادر اللغوية في دعم تعليم اللغة العربية وتعلّمها ونشر الإصدارات المتعلقة بها، وتنمية قدرات العاملين في المجالات المرتبطة باللغة العربية، والمشاركة في المؤتمرات والبرامج والندوات والملتقيات والدورات التدريبية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات التي تعزز عمل الجهتين وتدعم تطوير برامجهما وفق الأنظمة واللوائح المتّبَعة.