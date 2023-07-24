توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

وقّعت وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، مذكرة تفاهم؛ لتفعيل الشراكة الإستراتيجية وتوظيف إمكانات وخبرات الجهتين في خدمة اللغة العربية؛ وذلك بوضع إطار عام للأعمال والأنشطة والمهمات المشتركة في المجالات المتعلقة بلغة الضاد.
ومثّل الجانبين في التوقيع وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس، وعن المجمع الأمين العام المكلف الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين فيما يخدم تعليم اللغة العربية وتعلمها في جميع المجالات والبرامج والتطبيقات وسبل التعليم الحديثة، وتشجيع وحث الجامعات والمدارس الأجنبية والمؤسسات التعليمية على الاستفادة من اختبار الكفاية اللغوية الذي يعمل على إصداره مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والتعريف باللغة العربية والمنح التعليمية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للطلبة الدوليين الراغبين في تعلم اللغة العربية.
ونصت مذكرة التفاهم على الاستفادة من معجم اللغة العربية المعاصرة والمدونة اللغوية، والتعاون المشترك في بناء المعاجم اللغوية الأخرى وتطويرها وتفعيلها، وبناء المناهج الدراسية وتطويرها وتطبيقها، وتبادل المصادر اللغوية في دعم تعليم اللغة العربية وتعلّمها ونشر الإصدارات المتعلقة بها، وتنمية قدرات العاملين في المجالات المرتبطة باللغة العربية، والمشاركة في المؤتمرات والبرامج والندوات والملتقيات والدورات التدريبية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات التي تعزز عمل الجهتين وتدعم تطوير برامجهما وفق الأنظمة واللوائح المتّبَعة.
وتعزز مذكرة التفاهم التعاون المشترك في الاستفادة من الخبرات في مجال اللغة العربية وتعلمها وتعليمها لغة ثانية، كما تندرج المذكرة ضمن العمل المستمر في خدمة اللغة العربية، والمحافظة على سلامتها نطقًا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها؛ مواكبة للمتغيرات العصرية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.