"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة إلكترونياً

وأشارت المؤسسة أن عدد زوار الموقع الإلكتروني تجاوز 2.2 مليون زيارة خلال شهر يوليو، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 119 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 134 ألف تحميل جديد، في حين أُنجزت أكثر من 2.8 ملايين معاملة عبر الموقع الإلكتروني.