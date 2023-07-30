بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. "أمير الشرقية" يدشن حملة "نبادر معًا"

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، حملة "نبادر معًا" التي تنظمها الشؤون الصحية بالمنطقة بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي 2023م.
وشدد أمير المنطقة على ضرورة استمرار حملات التوعية الصحية لرفع ثقافة المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الحديثة للوصول للمستهدفين؛ من أجل تحقيق الأمن الصحي الذي لا يقل أهمية عن كافة جوانب الأمن؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية في هذا المجال.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لدى العمالة عن المرض وتخفيض حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي من خلال معرفة طرق الإصابة وكيفية الوقاية، واتخاذ احتياطات مكافحة العدوى في مواقع الرعاية الصحية؛ لأهميتها في الوقاية من انتقال الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد وغيره من الأمراض المعدية، كما تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية؛ لمساهمتها في وقاية العاملين في مجال الرعاية الصحية من التهاب الكبد الفيروسي.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي: "نستهدف من خلال الحملةِ المجتمع بالعموم، ونركز على العمال وخاصة عمال النظافة".
وأضاف "العريفي"، أن الحملة مستمرة بعد انطلاقها لمدة عشرة أيام، وتشمل ثلاثة مسارات هي الميداني والإلكتروني والتعليمي وتستهدف توعية 100 ألف من العمالة، وتوزيع 10 آلاف ملصق توعوي، وسيتم تفعيل الحملة في أماكن تجمعات العمالة ومساكنهم ومقرات عملهم، وتضم الحملة محافظة الخبر والظهران والدمام والقطيف".
ورفع "العريفي" الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه اللامحدود للقطاع الصحي في المنطقة.
حضر التدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عمر الدويش المدير التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.