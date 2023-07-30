بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. "أمير الشرقية" يدشن حملة "نبادر معًا"

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لدى العمالة عن المرض وتخفيض حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي من خلال معرفة طرق الإصابة وكيفية الوقاية، واتخاذ احتياطات مكافحة العدوى في مواقع الرعاية الصحية؛ لأهميتها في الوقاية من انتقال الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد وغيره من الأمراض المعدية، كما تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية؛ لمساهمتها في وقاية العاملين في مجال الرعاية الصحية من التهاب الكبد الفيروسي.