الزعاق: نعيش الآن أطول ليالي السنة وبعد 30 يومًا يبدأ النقصان

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البلدان العربية تقع في المناطق الجغرافية التي يتقلب فيها طول الليل والنهار.
وأضاف أن مكان وزمان شروق وغروب الشمس، يتغير إلا في يوم الاعتدال الربيعي (16 مارس) ويوم الاعتدال الخريفي (27 سبتمبر).
وأكد في فيديو على حسابه بتويتر أنه خلال هذين اليومين تشرق وتغرب الشمس في نفس موعدها بشكل تام من المغرب والمشرق.
وأشار إلى أن الدول العربية تعيش هذه الأيام الوقت الأبكر لغروب الشمس، ويستمر ذلك طوال هذا الأسبوع، ونعيش الآن أطول ليالي السنة، وبعد 30 يومًا يبدأ الليل في النقصان.