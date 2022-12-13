الزعاق: نعيش الآن أطول ليالي السنة وبعد 30 يومًا يبدأ النقصان

وأشار إلى أن الدول العربية تعيش هذه الأيام الوقت الأبكر لغروب الشمس، ويستمر ذلك طوال هذا الأسبوع، ونعيش الآن أطول ليالي السنة، وبعد 30 يومًا يبدأ الليل في النقصان.