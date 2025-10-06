"الصندوق العقاري" يطلق حملة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي

وأوضح "الصندوق العقاري" أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تطوير الشراكات الإستراتيجية، وتقديم حلول سكنية وتمويلية تراعي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين، وتشمل دعم الدفعة المقدمة وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، والحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"، والدعم العيني، إلى جانب باقة واسعة من الحلول، التي تسهّل رحلة التملك وتمنح المستفيدين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.