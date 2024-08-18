49 ْمئوية.. "حفر الباطن والدهناء والصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة في أيام العودة للمدارس

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد؛ أول أيام العودة للمدارس.
وأوضح المركز، أن حفر الباطن والدهناء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في الدمام والخرج والأحساء ورفحا والتنهات، و47 درجة في الرياض وبريدة والمجمعة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها والباحة 19 درجة، والقريات 22 ْمئوية، والطائف وطريف 23 درجة.
وأكَّد المركز استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل.
كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.