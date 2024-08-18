49 ْمئوية.. "حفر الباطن والدهناء والصمان" تسجّل أعلى درجة حرارة في أيام العودة للمدارس

وأكَّد المركز استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل.