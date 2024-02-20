31 درجة.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والسودة الأدنى

وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف والسودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.