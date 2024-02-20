31 درجة.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف والسودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان والقنفذة 30 درجة، تليها مكة المكرمة وجدة ونجران وينبع 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ5 مئوية، تليها القريات 6 درجات، ثم تبوك وحائل وسكاكا 7 مئوية، وسجلت القريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.