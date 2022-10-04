إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بإجمالي 300 ألف ريال

ويبلغ مجموع الجوائز 300 ألف ريال، موزعة على أكثر من فئة لتشمل: جائزة التميز بالنشر بقيمة 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للأطفال وقيمتها 50 ألف ريال، وجائزة النشر المتميز بالترجمة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى جائزة التميز بالنشر الرقمي للمنصات الرقمية وقدرها 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للمحتوى السعودي 50 ألف ريال، وجائزة اختيار القراء وقدرها 50 ألف ريال، حيث سيعلن عن الفائزين في حفل تكريم يقام بالتزامن مع ختام المعرض يوم 8 أكتوبر.