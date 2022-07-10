18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة في مكة والمشاعر المقدسة

وتضمّنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ "814.09 ميجابايت/ مشترك"، متجاوزًا "3" أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد، البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات هي: "يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، واتساب".