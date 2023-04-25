غزارة الأمطار لا تُستبعد.. تَشَكّل واسع للسحب بهذه المناطق والرياض متوقعة

رصدت صور الأقمار الاصطناعية، تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في القطاع الغربي من منطقة القصيم؛ إذ تتأثر حاليًا بنشاط للسحب الركامية الرعدية الماطرة.
وتشير التوقعات إلى شمولية فرص الأمطار بمشيئة الله ليوم الثلاثاء لعموم المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة؛ وهو ما يعني تشكّلًا عشوائيًّا واسعًا للسحب الركامية الرعدية على مرتفعات شرق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وغرب منطقة الرياض، تمتد نواحي حائل والقصيم مع ساعات العصر والمساء.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون هذه السحب رعدية الطابع، ولا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة بشكل محلي، ومترافقة بزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة؛ وفق موقع "طقس العرب".
ولا يُستبعد مع مرور ساعات الليل (ليلة الثلاثاء/ الأربعاء) أن تتسع رقعة الأمطار على منطقة الرياض إداريًّا، بإذن الله.