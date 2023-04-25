غزارة الأمطار لا تُستبعد.. تَشَكّل واسع للسحب بهذه المناطق والرياض متوقعة

وتشير التوقعات إلى شمولية فرص الأمطار بمشيئة الله ليوم الثلاثاء لعموم المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة؛ وهو ما يعني تشكّلًا عشوائيًّا واسعًا للسحب الركامية الرعدية على مرتفعات شرق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وغرب منطقة الرياض، تمتد نواحي حائل والقصيم مع ساعات العصر والمساء.