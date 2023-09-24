القيادة تعزي رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس السابق

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".