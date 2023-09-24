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القيادة تعزي رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس السابق

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
رئيس الجمهورية الإيطالية

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