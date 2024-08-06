"لا دخل سهيل لا تأمن السيل".. من أين أتت هذه المقولة؟.. "الزعاق" يوضح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن شهرَي مايو ويونيو، وفي الغالب يوليو، هي الفترة التي تُسمى الركود الطبيعي لنزول الأمطار.
وأضاف "الزعاق"؛ أن الدورة الطبيعية لدخول الأمطار تبدأ قُبيل موسم سهيل، وتكون غزيرة، وأهلنا الأولون يقولون: "لا دخل سهيل لا تأمن السيل".
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه خلال هذه الفترة يضخ بحر العرب رطوبة عالية جداً تلامس طبقات الجو العُليا الباردة، فتتحوّل إلى سُحبٍ رُكامية ذات أمطارٍ غزيرة.
وأكّد أن موسم الأمطار الطبيعي الذي يبدأ مع دخول موسم سهيل ينتهي مع دخول موسم التويبع.