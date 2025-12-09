"الأرصاد": جدة تسجّل أعلى كميات الأمطار بالمملكة خلال الساعات الماضية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، استمرار الحالة المطرية المتفاوتة في الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن محافظة جدة سجّلت أعلى كميات هطول أمطار خلال الساعات الماضية.