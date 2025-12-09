"الأرصاد": جدة تسجّل أعلى كميات الأمطار بالمملكة خلال الساعات الماضية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، استمرار الحالة المطرية المتفاوتة في الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن محافظة جدة سجّلت أعلى كميات هطول أمطار خلال الساعات الماضية.
وأوضح "القحطاني" أن محطة رصد ملعب الجوهرة بشمال جدة سجلت أعلى كمية بـ135 ملم، تلتها محطة حي البساتين بـ81 ملم، ثم محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ51 ملم، مؤكدًا أن المركز سيصدر تقريرًا تفصيليًا لاحقًا عن كميات الأمطار في مختلف المناطق.
ونوّه باستمرار المركز في تطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز قدرات الرصد والتنبؤ، لضمان أعلى درجات الاستجابة لحالات الطقس المؤثرة، وتوفير معلومات دقيقة تدعم الجهات الميدانية في تعاملها مع الحالات الطارئة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار بالمركز تعمل حاليًا على دراسات متخصصة لفهم التغيرات المناخية المرتبطة بأنظمة الغلاف الجوي وتوقعاتها المستقبلية.
ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وتجنب أماكن تجمع المياه ومجاري السيول، مع متابعة النشرات والتقارير الجوية عبر القنوات الرسمية.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أجرى سابقًا دراسات عدة حول غزارة الأمطار وسبل التحوّط منها، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أثمرت هذه الجهود نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.